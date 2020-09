Confindustria Como, un’aula a disposizione del Liceo Volta

Da sempre sensibile al tema dell’education e vicina al mondo della scuola, Confindustria Como, consapevole delle difficoltà di questa ripartenza causate dalla necessità di distanziamento anche in ambito scolastico, ha messo a disposizione un’aula nella propria sede di via Raimondi 1 a Como a favore di professori e studenti del Liceo Alessandro Volta di Como per tutto il periodo in cui la situazione sanitaria richiederà maggiori spazi e cautele. L’accesso sarà, naturalmente, consentito in scrupolosa ottemperanza delle normative sulla sicurezza, pertanto studenti e docenti dovranno indossare la mascherina, misurare la temperatura e provvedere alla disinfezione delle mani attraverso i gel messi a disposizione dall’Associazione.

«Con questo accordo abbiamo voluto dare il nostro contributo alla didattica e ai nostri giovani che mai come ora hanno necessità di supporto – ha dichiarato Antonio Pozzi, Vice Presidente di Confindustria Como con delega all’Education – il nostro auspicio è che lo spazio messo a disposizione possa presto non essere più necessario perché significherebbe un ritorno alla normalità che tutti noi desideriamo. Siamo, però, consapevoli che in questo momento ogni intervento di vicinanza alla scuola sia fondamentale per alleggerire, per quanto possibile, gli inconvenienti creati dall’emergenza Covid – 19 e offrire condizioni migliori per l’apprendimento da parte degli studenti».