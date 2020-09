Prima parte – doverosamente – dedicata a don Roberto ed alla sua uccisione. Anche perchè Alessandro Fermi, il presidente del consiglio regionale – ospite anche oggi della diretta Radio e Facebook di CiaoComo – lo conosceva bene. Uno choc difficile da capiore anche per lui. Riflessioni sulle domande dei lettori video allegato).

Ma nella seconda parte della trasmissione odierna è esploso il “caso” mascherine nelle aule delle scuole. IN alcune – elementari comprese – le insegnanti non transigono: si devono tenere obbligartoriamente sempre. Ma oggi, in diretta, è espl,osa la rabbia di tanti genitori per questa cosa. Tra testimonianze sconcertanti ed il presidente Fermi che èp stato chiaro, esplicio, diretto. “Per me è una follia….”. questa la sua riflessione a voce alta. Va detto che i vari casi sono da esaminare nel dettaglio, ma il problena esiste e molti oggi lo hanno espresso. Da Fermi anche una precisazione: nessuna indicazion e dalla Regione sull’uso delle mascherine in aula. Anche la Lombardia si è adeguata alle linee guida dell’Italia e del Governo.