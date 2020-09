Debutto a Renate domenioca 27 settembre. Alla seconda giornata – 4 ottobre – il debutto al Sinigaglia – contro la Pistoiese. Terza giornata a Torino con la Juve under 23, alla quarta il derby con il Lecco in casa. Ecco il calendario del Como reso noto oggi dalla Lega di serie C. Qui sotto il dettaglio

http://www.lega-pro.com/calendari-2021/ExportPc/PDF/Calendario_COMO.pdf

La squadra, intanto, prosegue la preparazione al campo di Bulgarograsso. Da definire eventuali amichevoli per il prossimo fine settimana. Al momento, comunque, il debutto sarà a porte chiuse a meno di campiamenti in questi giorni.