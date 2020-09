In francese “piccolo” non suona così diminutivo come in italiano, “petite” dà più l’idea di graziosa, amorevole che di qualcosa di ridotte dimensioni. Infatti la settima edizione del Como Lake Burlesque Festival sarà piccola e graziosa, una “Petite Edition” per tutelare la salute delle artiste e del pubblico.

Miss Sophie Campagne, anima del burlesque comasco, ci ha pensato su un bel po’ prima di mettere in moto la macchina organizzativa del festival, poi ha deciso di fare le cose in piccolo, ma di tenere comunque vivo lo spirito del nostro festival, da qui l’idea della che animerà la città di Como e anche tutto il resto del mondo in diretta streaming.

Non ci saranno performer che arrivano dall’estero come d’abitudine del festival e nemmeno la Queen Of The Lake Competition, la sfida in cui si elegge la Regina del Lago. La canadese Sugar Vixen può stare tranquilla, nessuno le insidierà la corona conquistata nel 2019. Ci saranno le ragazze della Champagne Academy of Burlesque Education capitanate dall’inarrestabile Miss Sophie Champagne giovedì 17 e venerdì 18 settembre a rallegrare il week end in maniere inconsuete.

La serata dell’Opening giovedì dalle 20 alle 21, sarà ospitata dagli amici di Ciaocomo Radio e trasmessa in diretta streaming su Facebook. Qui trovate tutti di dettagli per seguirci in diretta!

Il Burlesque In The City, la manifestazione che rende unico il Como Lake Burlesque Festival nel mondo, si svolgerà il 18 settembre più in piccolo del solito e con alcune regole in più:

ore 18:00 presso Lopez Vintage, via Vitani 26, “Aperitivo anni’30” con la cantante Miluna Minuit, i posti saranno limitati e l’evento è accessibile solo su prenotazione.

ore 22:00 presso Krudo, piazza Volta 26, “Come closer… but not too much!” show con le ragazze della Champagne Academy. Ingresso libero (Evento in Piazza). Prenotazione obbligatoria per il posto a sedere ai tavolini del Krudo (consumazione a pagamento).

Trovate qui tutti i dettagli per il Burlesque In The City.

E per finire: “Sabato 19 settembre abbiamo dovuto rinunciare alla Queen Of The Lake Competition, ma non rinunciamo al nostro tradizionale After After Party detto “After After Pasta” con lo Staff del CLBF – dice Miss Sophie – siete tutti invitati (in streaming ovviamente) per imparare a cucinare la pasta come Gaston Champagne, la serata sarà ricca di sorprese e di ospiti che si collegheranno in diretta dai quattro angoli del globo”.

Al momento di pubblicare l’articolo il programma del Como Lake Burlesque Festival è quello sopra descritto, ma ci potrebbero essere cambiamenti, anche sostanziali, in relazione ai fatti che hanno toccato la città in queste ore. Sul profilo facebook del festival ci saranno tutti gli aggiornamenti del caso