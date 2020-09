Mozione approvasta da tutti i consiglieri. Maggioranza e minoranza presenti in consiglio comunale a Como. La soddisfazione arriva in queste ore dal primo firmatario del provvedimento (Paolo Martinelli, foto sotto) assieme al collega di partito Aklessandro Rapinese. Appropvata da tutti i presenti (27 voti su 27) la mozione per la sistemazione del parco di via Traù a Tavernola, da troppo tempo in stato di degrado

Foto 2 di 2



In zona da poco sono iniziati i lavori per poter realizzare un bagno autopulente, ampliamento area cani ed il rifacimento manto campo da tennis . “La mia mozione – spiega Martinelli alla redazione – è stata fatta per realizzare in concomitanza l’impianto di illuminazione nei vialetti per la sicurezza nei periodi invernali per gli utenti e tutte le notti per evitar bivacchi e danni alla struttura. Ho aggiunto nella mia descrizione, anche se non citata nella mozione, an che l’dea di realizzare un impianto di chiusura automatica del cancello di ingresso e pure per alcune telecamere di sorveglianza. Per me è’ una grande sidddiafazione“.