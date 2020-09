Arriva subito la nota della Diocesi di Como. Ecco qui le prime parole di costernazione

Questa mattina don Roberto Malgesini è stato assassinato a Como da un senza tetto con problemi psichici. Questa sera, ore 20.30, in Duomo a Como, il Vescovo guiderà il Santo Rosario. Di fronte alla tragedia la Chiesa di Como si stringe in preghiera per il suo prete don Roberto e per chi lo ha colpito a morte.

E stamane (video allegato( durante la nostra diretta da Piazza San Rocco) anche le parole del vescovo Cantoni riferite dalla portavoce della Diocesi Enrica Lattanzi. Il suos entimento espresso bene da leri

