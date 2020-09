Mentre il sindaco Mario Landriscina sta pensando a proclamare il lutto cittadino – nel giorno del funerale di don Roberto Malgesini, ucciso questa mattina all’alba da uno straniero in piazza San Rocco (l’autore si è costituito dai carabinieri), ecco le tante reazioni che stanno arrivando in redazione. Orrore e dolore per questa morte-choc.

di 9 Galleria fotografica Il delitto in piazza San Rocco a Como: ucciso don Roberto









Foto 3 di 3





LE PAROLE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Apprendiamo della tragedia avvenuta questa mattina a Como in piazza San Rocco – dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di don Roberto Malgesini – uomo che ha dedicato la vita agli ultimi ed all’accoglienza.

Conosciamo molto bene don Roberto e piangiamo una Persona integra con cui abbiamo condiviso per anni l’impegno sociale, antirazzista e per il rispetto dei diritti umani per tutte e tutti.

Da anni denunciamo una situazione sociale esplosiva in città, che vede le persone senza fissa dimora lasciate nel disagio da parte delle istituzioni cittadine e nazionali – un disagio che come più volte abbiamo sottolineato accentua le situazioni psichiatriche e che, a causa di un mancato e reale piano di integrazione, fa ricadere tutto il gravoso lavoro di inserimento sulle spalle di Persone altruiste come don Roberto o don Giusto – creando rischi che purtroppo questa mattina si sono verificati.

La strumentalizzazione di questo fatto gravissimo da parte dei “soliti noti” per alimentare odio ed una narrazione razzista sarebbe proprio ciò che don Roberto non vorrebbe – cosa contro la quale si è battuto per tutta la vita.

Tutta Rifondazione Comunista esprime il massimo cordoglio per la perdita di un caro amico e di un compagno di lotte sociali.

Ciao Roberto, che la terra ti sia lieve.

LA NOTA DELLA CISL DEI LAGHI

La Cisl dei Laghi si unisce al dolore di familiari, parrocchiani e di tutta la

Diocesi di Como per la morte di don Roberto Malgesini, parroco di San

Rocco, ucciso questa mattina, una figura di riferimento per la solidarietà

concreta agli ultimi della nostra città.

“Restiamo attoniti di fronte a un atto di violenza così efferata contro una

persona totalmente dedita al servizio dei più deboli” afferma Daniele

Magon, segretario Generale della Cisl dei Laghi.

Nel corso degli anni, don Roberto aveva collaborato anche con la Cisl dei

Laghi, in particolare con l’Anolf Como, per il supporto ai richiedenti asilo nel

disbrigo dei documenti.

Così lo ricorda Rosangela Pifferi, presidente di Anolf Como: “Non

dimenticheremo il suo sorriso che non si spegneva mai nonostante le

difficoltà, il suo esempio di amore e generosità incondizionata resterà vivo

nei nostri cuori”.

LA NOTA DEL PD DELLA PROVINCIA DI COMO

Questa mattina un fortissimo dolore, un senso di smarrimento ha investito la città di Como. Siamo senza fiato davanti all’uccisione di Don Roberto Malgesini, sacerdote e persona di eccezionale umanità che ha scelto di lavorare per strada, accanto agli ultimi e agli emarginati e ai quali non ha mai negato aiuto, amore e misericordia. Schivo e riservato, Don Roberto si è sempre impegnato per i più deboli, senza chiedere nulla per sé. La sua morte, avvenuta in maniera così violenta e insensata lascia tutti attoniti e affranti. In un mondo in cui altruismo, carità e umanità sono risorse sempre più rare e incredibilmente preziose, Don Roberto lascia un vuoto improvviso e tragicamente incolmabile per Como e tutta la nostra comunità.

Chiara Braga

Federico Broggi

Stefano Fanetti

Gabriele Guarisco

Matteo Introzzi

Tommaso Legnani

Patrizia Lissi

Angelo Orsenigo

Partito Democratico Federazione provinciale di Como

IL CORDOGLIO DEL MOVIMENTO 5STELLE

“Una tragedia sconcertante che suscita profondo dolore. Don Roberto è sempre stato in prima linea e si è sempre distinto per la solidarietà e lo spirito di sacrificio mostrato nei confronti dei più deboli”, le parole di cordoglio di Raffaele Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.

“In questo momento noi tutti abbiamo il dovere di unirci in preghiera per ricordare un uomo straordinario che ha dedicato la sua missione per gli altri

prima che un atroce destino lo portasse via”, aggiunge Raffaele Erba.

Parole di stima per don Roberto anche da parte di Fabio Aleotti, capogruppo del M5s in Consiglio comunale a Como.

“Ho avuto l’onore di conoscere don Roberto durante le innumerevoli iniziative rivolte ai bisognosi, una persona speciale che ha dedicato la vita a chi era

in difficoltà, prego per la sua anima ora in paradiso, giusto tra i giusti”.

I SINDACATI UNITI, VICINANZA ALLA FAMIGLIA

Cgil, Cisl e Uil esprimono il proprio cordoglio verso i famigliari e le persone vicine a don Roberto Malgesini. “è stato un sacerdote impegnato, fino alla fine, per aiutare gli ultimi – dichiarano Umberto Colombo, Daniele Magon e Salvatore Monteduro, segretari generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil – proprio per rispetto al suo operato, ci auguriamo che non si strumentalizzi quanto accaduto. Sempre nel rispetto dell’impegno di don Roberto, Non si può più procrastinare una presa di coscienza da parte delle istituzioni e della politica per trovare soluzioni al disagio psichico e sociale presente in città, una strada che vada in direzione opposta alla marginalizzazione”.

ZOFFILI PORTA IL DELITTO DI COMO DAVANTI AL MINISTRO LAMORGESE

“Il brutale omicidio avvenuto questa mattina in Piazza San Rocco ha sconvolto la nostra Como, ha ferito profondamente una città che necessita di risposte immediate e concrete da parte dello Stato. Questo è il momento della preghiera e del ricordo, per un martire che ha dedicato la sua vita e le sue energie all’aiuto degli ultimi, ma anche dell’azione. Mi unisco a tutti i comaschi nel ringraziamento a Don Roberto per quanto ha fatto, e mi impegnerò ad onorare al meglio la sua memoria con iniziative concrete. Giovedi 24 settembre alle 14.00 ho convocato in audizione presso la bicamerale Schengen, Europol e immigrazione il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e in quella sede nel’ambito dell’indagine che sto portando avanti con il comitato parlamentare che presiedo sull’emergenza immigrazione in corso, le chiederò anche conto dei rimpatri, un’urgenza per tutto il nostro Paese ma in particolare per quelle zone che, come la provincia di Como, sono territori di confine.

Gli sbarchi possono essere fermati, come ha dimostrato Matteo Salvini durante la sua permanenza al Viminale: si tratta solo di avere la volontà politica per farlo. I clandestini presenti anche a Como, come nel resto d’Italia, vanno rimpatriati immediatamente per evitare di favorire il proliferare di situazioni di criminalità e degrado e gravissimi crimini come questo. Inoltre chiederò al Ministro che vengano potenziati gli organici delle forze dell’ordine in tutto il Paese e in modo particolare nelle zone, come la provincia di Como, che per la loro collocazione geografica hanno maggiore necessità di un presidio costante e di un’attenzione particolare. Sono profondamente colpito da questa tragedia, ma anche determinato a fare tutto quanto nelle mie possibilità per impedire che orrori simili possano ripetersi. Vigileremo affinché questo assassino clandestino paghi senza sconti per quanto ha fatto”.

Così Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e Presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.