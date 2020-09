Buonasera, vi segnalo un tentativo di truffa nel parcheggio Bennet di Montano Lucino. Qui due persone, apparentemente di aspetto trasandato, simulano un tamponamento e subito chiedono 200 euro .. quando si chiede di fare la constatazione amichevole non accettano e insistono per i soldi. É successo a mia madre..che fortunatamente sul momento, anche se spaventata, non ha lasciato soldi. Abbiamo presentato regolare denuncia alla polizia locale di Montano.