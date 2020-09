Complice le piacevoli serate di settembre è stato un bel successo il primo week end di chiusura al traffico di via Borgovico vecchia, un’iniziativa fortemente voluta dall’Associazione Borgovico Street e Confesercenti e caldeggiata dall’assessore al Commercio di Como Marco Butti.

Senza auto dalle 19 alle 24 nelle giornate da venerdì a domenica, la gente si è impossessata della via da molti definita la “piccola Brera” comasca. I commercianti si sono attrezzati per servire pasti e bevande all’esterno dei locali e l’associazione Borgovico Street ha organizzato il primo concorso di pittura estemporanea/contemporanea con soggetto “il vecchio Borgo Vico” cui è seguita la mostra di quadri nati in loco grazie a molti pittori che hanno accolto l’invito a ritrarre la caratteristia via da varie angolazioni e con stili diversi.

