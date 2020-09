La nota arriva dalla direzione Asf poco fa. Un chiarimento dopo il primo – atteso ed anche temuto – primo giorno di scuola in provincia. Nessuna particolare criticità rilevata sulle linee anche grazie alle scuole che hanno collaborato – in modo importante – evitanto ingressi in contemporanea. E sarà così anche per i prossimi giorni.

Asf Autolinee – alla riapertura degli Istituti scolastici e lo farà anche nei prossimi giorni – ha costantemente monitorato la situazione durante tutto l’arco della giornata, ed in particolare all’ingresso e all’uscita degli studenti, senza riscontrare particolari situazioni di criticità, anche grazie alla capienza dei mezzi riportata all’80% come da indicazione del DPCM. L’azienda aveva anche deciso di effettuare alcune corse di rinforzo sulle linee C20 e C19. Nella giornata odierna comunque non è stata rilevata alcuna situazione critica.