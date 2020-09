Due incidenti oggi a distanza ravvicinata sulle strade del comasco. Prima delle 13, ad Alzate Brianza in via Matteotti, scontro tra due auto con bilancio di tre feriti. Tra di loro anche una bambina di 6 anni, rimasta sotto choc e contusa e poi ricoverata assieme agli altri due feriti in ospedale. Tutti in osservazione.

Foto 2 di 2



Alle 14, invece, a Bregnano (sulla provinciale Lomazzo – Bizzarone), spavento per un furgone che si è ribaltato per cause da accertare. La foto (sopra) della nostra lettrice Lo.Re che ce l’ha spedita nel pomeriggio: il furgone ribaltato su un fianco. L’autista, un 44enne, contuso e sotto choc. Ma non è stato ricoverato in ospedale. Grazie alla nostra lettrice per la foto.