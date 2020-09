Coop AttivaMente riapre parlando di teatro con Valerie Moretti e Jacopo Boschini

Insieme alle scuole anche la Cooperativa AttivaMente riapre i propri spazi al pubblico dopo più di 6 mesi di chiusura.

E lo fa – con tutte le attenzioni necessarie in questo periodo – parlando di quello che conosce meglio: il Teatro.

Chi decide di frequentare un corso di recitazione, infatti, lo fa spesso a seguito di un’intuizione importante: il Teatro è uno strumento di conoscenza di sé e quindi di crescita personale.

Come è possibile che questa intuizione si presenti in tante persone che non hanno nessun desiderio di diventare attori ed attrici professionisti? Ed è un’intuizione corretta? Il teatro è davvero uno strumento di benessere e di metamorfosi?

Attraverso le esperienze, gli studi e le riflessioni di Valerie Moretti, psicopedagogista e consuelor, e Jacopo Boschini, attore, regista e consuelor, proveremo a capire se è davvero possibile, attraverso la pratica di un’arte tanto nobile quanto antica, migliorare la relazione con sé stessi, favorire l’integrazione tra i diversi aspetti della vita, sviluppare la fiducia personale e dare spazio alla libera espressione di sé. Non si parlerà, dunque, solo di teatro.

Parleremo, assieme, di noi esseri umani, impegnati tutto il giorno a recitare le nostre parti sul grande palcoscenico della vita dicono gli organizzatori di questo interessante open day di AttivaMente.

Per agevolare l’ingresso del pubblico, la conferenza sarà replicata in due turni distinti (il primo alle 18:00 e il secondo alle 19:15), con posti limitati, creando in questo modo un’atmosfera più intima, in grado di facilitare lo scambio tra relatori e partecipanti. Proprio la creazione di questo “spazio di incontro protetto” sarà alla base di tutta la proposta di corsi per la stagione 2020/21. AttivaMente ha, infatti, deciso di ridurre il numero massimo di iscritti ad ogni corso, proponendo all’occorrenza anche più turni, su differenti fasce orarie. Una decisione che, sicuramente, non favorisce i guadagni per la Cooperativa in un momento così delicato ma che, come spiega il Presidente Jacopo Boschini risponde alla filosofia di AttivaMente: sempre attenta a mettere la Persona al centro e a tutelare il suo benessere.

L’ingresso alla conferenza è gratuito, ma sarà necessario prenotare scrivendo una mail a info@coopattivamente.

it, oppure chiamando il numero 031 6871771.

Per motivi di sicurezza, i posti sono limitati e non sarà possibile presentarsi senza iscrizione il giorno della conferenza.

SELF&THEATRE

conferenza con Valerie Moretti e Jacopo Boschini

martedì 22 settembre | ore 18:00 e ore 19:15

sede AttivaMente | via Pastrengo 15, Como

ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria a: info@coopattivamente.it

con l’occasione verranno presentati i corsi della stagione 2020/21

www.coopattivamente.it