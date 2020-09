Si è tenuta ieri sera, all’interno della Basilica di Viale Varese, nell’ambito delle celebrazioni per l’Esposizione Straordinaria del SS Crocifisso di Como, la Santa Messa presieduta dal Vicario Foraneo per la città di Como don Gianluigi Bollini, parroco di San Rocco e San Bartolomeo in Como (comunità pastorale Beato Scalabrini), durante la quale è stata rivolta una preghiera per tutti coloro che hanno perso la vita in seguito alla pandemia da Covid19.

di 8 Galleria fotografica Esposizione SS. Crocifisso 2020









«In questo tempo difficile della pandemia, tempo ancora segnato dall’incertezza e dalla paura, vogliamo affidarci a Gesù e al SS Crocifisso, segno supremo del suo amore – ha detto don Bollini durante l’omelia – a lui vogliamo affidare tutte le vittime del Coronavirus, nella certezza che, pur nel dolore forte del distacco, reso più difficile dalla lontananza dai propri cari, loro sono al sicuro nelle sue mani. In questo momento vogliamo rinnovare la nostra fede e continuare a trovare forza e consolazione nel Crocifisso, per proseguire nel cammino verso di lui».

Foto 4 di 4







Fino a questa sera sarà possibile passare in preghiera al cospetto del Crocifisso, percorrendo la navata salendo sul palco allestito sul presbiterio e seguendo il percorso di uscita della chiesa, sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Per tutta la giornata, inoltre, saranno a disposizone sacerdoti per le confessioni e chierici per le benedizione. L’esposizione straordinaria del Crocifisso nella Basilica si chiuderà alle 20.30, alla vigilia della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, con i Vespri Solenni presieduti dal Vescovo Monsignor Oscar Cantoni. Al rito sarà presente anche il sindaco di Como Mario Landriscina che offrirà, a nome dell’intera cittadinanza, il cero votivo. Al termine della preghiera il SS Crocifisso sarà riposto. La celebrazione dei Vespri Solenni sarà trasmessa sul canale Youtube del Settimanale della Diocesi di Como.