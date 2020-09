Un errore del quale riferiscono alcuni siti specializzati di calcio femminile. La Riozzese Como del presidente Verga, che ha dominato oggi a Perugia sul campo, rischia di vedere spegnere i sorrisi delle ragazze negli spogliatoi (vedi foto sopra). E questo perchè la società, durante il secondo tempo, avrebbe effettuato sei cambi al posto dei cinque previsti. Nessuno si sarebbe accorti di questo nella panchina lariana, ultimo cambio solo a quattro minuti dalla fine. Un peccato che rischia di macchiare un ottimo debutto.

A questo punto non è escluso che il Perugia femminile possa presentare ricorso al giudice sportivo. Va valutato anche il referto dell’arbitro che dovrebbe avere annotato l’errore. Sei cambi al posto di cinque. E non è escluso che il risultato del campo possa essere rovesciato con un clamoroso 3-0 per le umbre. Ma non è del tutto esclusa – cosa già avvenuta anche in passato – anche una semplice multa(sia pure salata) per la disattenzione, senza togliere i punti meritatamente conquistati in campo. Alcuni precedenti vedono la clemenza del giudice, la maggioranza dei casi però vede il ribaltamento del risultato a tavolino.

https://www.facebook.com/ciaocomo/posts/3353536401379118

Ancora nessun commento da parte del club del presidente Verga. Oggi, a fine gara, numero uno lariano entusiasta ai microfoni di CiaoComo:”Grandi ragazze – ha spiegato a caldo -. Partita perfetta e ben controllata”. Tre reti nel primo tempo con Ferrario, Fusarpoli e Rognoni, poi assoluto controllo nella ripresa. A parte il pasticciaccio del cambio.

Ecco il dettaglio delle sostituzioni:

1° del secondto tempo esce 2 Vergani entra 17 Segalini (Como)

15° del secondo tempo esce 10 Pellegrinelli entra 14 Roventi (Como)

21° del secondo tempo esce 7 Piselli entra 11 Franciosa (Perugia)

28° del secondo tempo esce 8 Fusar Pol e 20 Gomez Olivares entrano 6 Cavicchia e 4 Dubini (Como)

32° del secondo tempo esce 21 Federiconi entra 29 GWiazdowska (Perugia)

41° del secondo tempo escono 7 Cascarano e 27 (Franco) entrano 3 Bianchi e 16 Badiali (Como)

44° del secondo tempo esce 9 Di Fiore entra 26 Dominici.

QUindi si attendono le eventuali decisioni del Giudice Sportivo in merito alla sostituzione in più.