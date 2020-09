Piano Scuola 2020/2021, tutte le indicazioni di ATS Insubria

Si raccomanda alla scuola di posizionare immediatamente il bambino con sintomi in apposito locale isolato, misurare la temperatura dell’alunno e far indossare la mascherina chirurgica, se tollerata e se ha età superiore a 6 anni. L’alunno non deve restare da solo, ma con un operatore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica e nel rispetto del distanziamento fisico.

Nel caso di bambini di età inferiore a 6 anni che non indossano mascherina chirurgica e verso i quali non è possibile mantenere il distanziamento, l’ operatore individuato per la sorveglianza del bambino dovrà essere munito di adeguati DPI.

La scuola dovrà contattare i genitori affinché riportino al domicilio il bambino e avvisino tempestivamente il proprio medico o pediatra. Si raccomanda alla scuola di tener traccia scritta, tramite apposita informativa o registro, di aver dato indicazione al genitore di consultare il MMG/PLS: qualora il genitore si rifiutasse di sottoscrivere l’informativa/registro, se ne dia evidenza sul modulo stesso che mantiene il valore di Avvenuta Comunicazione e Informazione.

Senza una valutazione specialistica e attestazione del medico, il bambino non può rientrare a scuola, se allontanato per motivi di salute come descritti. Nel caso di allontanamento dalla scuola di un alunno con febbre e sintomi suggestivi, NON è data indicazione ad allontanare contestualmente fratelli/sorelle o altri conviventi che frequentano la medesima scuola/ classe.