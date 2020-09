Come in quella canzone vecchia…oops, vintage, dei Rokes “Eccola di nuovo, che mi fa ciao”… i ciao di Chiara Ferragni sono post in Instagram e, ancora una volta, la bionda influencer saluta i suoi 21 milioni di seguaci dalle sponde del lago di Como. Per la terza volta dall‘inizio dell’estate Chiara e il marito Fedez, hanno trascorso qualche giorno in Tremezzina scendendo al Grand Hotel Tremezzo, quasi una seconda casa per i due che, questa volta senza il figliolo Leone hanno “fatto i fidanzatini” con tanti baci e abbracci condivisi sui social.

Giro in motoscafo, piscina, pizza e patatine (nel ristorante dedicato a Gualtiero Marchesi parbleu), e anche una gita sulle alture del Lario per ammirare il lago dall’alto questo il walkabout dei Ferragnez in centro lago. Nei giorni precedenti la coppia è stata ospite del Mandarin Oriental di Blevio e, anche lì, si sono baci e abbracci a bordo lago postati social.

Foto 2 di 2



Se è vero (ed è vero), che dopo la visita di Chiara agli Uffizi di Firenze c’è stata la coda di giovani vogliosi di vedere la Venere di Botticelli e i duchi di Urbino di Piero della Francesca, tutte queste instagrammate del nostro lago non possono che far bene all’economia del comparto turistico che ha affrontato una difficile stagione.

Anche il mercato immobiliare potrebbe presto, giovarsi, del nome spendibile di Chiara Ferragni e Fedez visto che l’idea di comprar casa in questi luoghi che tanto le piacciono è stata già espressa dall’influencer in qualche post.