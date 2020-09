Immagina di essere in un bellissimo resort immerso nella natura, circondato da tutti i comfort…Potresti essere proprio tu ad aggiudicarti uno degli esclusivi pacchetti vacanza a sostegno della Ricerca. Saranno una serie di aste online a fare tornare il piacere di pianificare una vacanza speciale con l’iniziativa Un viaggio RICERCAto. Grazie alla generosa disponibilità di oltre 30 prestigiose strutture alberghiere italiane tra cui le comasche hotel Visa | Palazzo Lago di Como, Grand Hotel Tremezzo e Tenuta de l’Annunziata, si potranno prenotare viaggi in località e hotel d’eccellenza e contemporaneamente contribuire a supportare la Fondazione IEO-CCM con un’importante raccolta fondi destinata alla ricerca cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino. Infatti l’asta dedicata a Un viaggio RICERCAto si svolge durante Milano Heart Week, la settimana promossa dal Monzino – che culmina nella giornata mondiale del cuore del 29 settembre – con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

I soggiorni proposti da Un viaggio RICERCAto saranno “aggiudicati” attraverso un’asta online aperta a tutti sulla nota piattaforma internazionale di fundraising CharityStars www.charitystars.com/ViaggioRICERCAto che diventerà un tour operator privilegiato per tutti coloro che desiderano organizzare un viaggio unico negli hotel più belli d’Italia. I soggiorni saranno consigliati a partire da prezzi davvero vantaggiosi, e una volta scaduto il tempo, chi avrà fatto l’offerta più alta si sarà aggiudicato il travel kit. L’esperienza di viaggio e soggiorno – diversificata per durata e per ospitalità in relazione alle caratteristiche di ogni luogo – potrà essere vissuta entro sei mesi/un anno. L’asta su Charity Stars scade il 30 settembre.

Oltre agli hotel Vista | Palazzo Lago di Como in piazza Cavour, Grand Hotel Tremezzo e Tenuta de l’Annunziata con il suo bosco energetico ad Uggiate Trevano, i soggiorni da sogno a disposizione dei sostenitori di Un viaggio RICERCAto non lasciano scoperta alcuna località italiana: dalle montagne del Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa a Cortina d’Ampezzo, de La Perla Corvara nel cuore delle Dolomiti in Val Gardena, dell’Auberge de La Maison a Courmayeur, dell’Hotel Lamm nel centro storico a Castelrotto, direttamente alle pendici dell’altopiano più grande d’Europa e dell’Alpina Dolomites, sempre all’Alpe di Siusi; ci si sposta poi verso le meraviglie pugliesi di Borgo Egnazia a Fasano e della Masseria il Melograno a Monopoli, fino alle bellezze marine siciliane del Sikelia a Pantelleria, del Verdura Resort a Sciacca e della dimora storica tra l’Etna e il mar Ionio Boutique Resort Donna Carmela, a quelle sarde del Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula, a quelle campane di Mezzatorre Hotel & Thermal Spa a Ischia e della Suite Boutique Hotel a Procida; senza tralasciare la Toscana con l’Hermitage Isola d’Elba, l’Argentario Golf Resort & Spa a Porto Ercole, l’Hotel Valle del Buttero a Capalbio e il Borgo Scopeto Relais nel Chianti senese; se si ama il lago ecco i soggiorni al Borgo Mezzanino di Salò e a Villa Crespi Relais & Chateaux di Orta San Giulio. E per concludere anche le grandi città d’arte e i borghi più esclusivi sono coinvolti nel progetto del Viaggio RICERCAto con il Nun di Assisi, il Casale di Buccole nelle campagne tra Todi e Perugia, il Villa Cipriani di Asolo, il Byblos Art Hotel Villa Amistà a Verona, due hotel a Firenze, Villa La Massa e Portrait Firenze, Borgo Santo Pietro nelle campagne tra Firenze e Siena, l’Hotel de Russie Rocco Forte Hotels a Roma, il Villa Garassino, immerso tra le vigne di Barbaresco nei dintorni di Cuneo, Villa Cordevigo Wine Relais a Cavaion Veronese, il collinare Castello di Buttrio intorno a Udine e l’Hotel Villa Beccaris nei pressi di Alba.