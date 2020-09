Pronta la stagione teatrale 2020-2021 del Cinema Teatro di Chiasso

È un cartellone ricco di eventi e interpreti prestigiosi quello che il Cinema Teatro di Chiasso ha preparato per il suo pubblico per la stagione 2020-2021, con proposte che spaziano dal teatro alla musica, dalla danza agli incontri culturali. Dopo le proposte online di #IlCinemaTeatroACasaMia e la fortunata rassegna estiva all’aperto Voci e Not(t)e, il Cinema Teatro è pronto ad accogliere il pubblico con entusiasmo: a partire dall’evento inaugurale, che vedrà sul palcoscenico, martedì 24 novembre 2020, l’Orchestra della Svizzera Italiana e il pianista Giuseppe Albanese con un omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli nel centenario della sua nascita.

La Stagione Teatrale 2020-2021 si articolerà attraverso un programma interessante, vario e di grande qualità, integrando nel suo percorso anche gli spettacoli che a causa dell’emergenza sanitaria erano stati sospesi: ricordiamo, fra gli altri, Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, il pianista Arcadi Volodos, la “Serata Bach” con Rioult Dance New York.

Il cartellone completo, le modalità di abbonamento e tutte le novità saranno illustrate in un incontro ad accesso libero domenica 4 ottobre alle ore 11.00 nella sala grande del Cinema Teatro. Abbonati e spettatori saranno graditi ospiti

Per accogliere il pubblico in condizioni di massima tranquillità, è stato allestito un piano di protezione che prevede l’obbligo di indossare la mascherina e la garanzia di tracciabilità dei presenti. Il piano così studiato consentirà di mantenere la piena capienza della sala.

Per tutti gli spettacoli rinviati la scorsa stagione, i biglietti già acquistati restano validi. La biglietteria del Cinema Teatro è aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.30, oltre che raggiungibile al numero telefonico 0041 (0)58 122 42 78 e via e-mail all’indirizzo cassa.teatro@chiasso.ch

Cinema Teatro Chiasso

Via Dante Alighieri 3B

www.centroculturalechiasso.ch