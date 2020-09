Conclusa l’avventura dei Summit a Sanremo Rock

Si è conclusa proprio questo week end l’avventura sanremese della giovane band di Como “Summit”, composta da Matteo Bianchi, Riccardo Conti, Paolo De Santis, Andrea Miccio e Tommaso Pozzetti.

Durante la giornata di lunedì 7 settembre i ragazzi si sono esibiti per la prima volta sul palco dell’Ariston per il contest Sanremo Rock & Trend per la categoria Trend: qui hanno sfidato oltre 250 talenti tra band punk e rock,

gruppi acustici pop e cantanti solisti jazz di ogni età.

Davanti alla giuria, composta da grandi professionisti del settore tra cui il produttore multiplatino Fausto Cogliati e la seconda voce dei Bluvertigo Andy, Andrea Fumagalli, i Summit hanno scelto un loro cavallo di battaglia

“Ma dove vai” in una versione inedita rivisitata proprio per la competizione

I risultati sono arrivati venerdì in tarda serata e purtroppo i cinque giovani non sono riusciti a conquistare la vittoria, tuttavia questo non li ha demoralizzati: ci hanno infatti raccontato come questa esperienza li ha uniti tra loro e fortificati, invogliandoli ancora di più a far sentire la loro musica sui palchi italiani davanti al pubblico. Ed è proprio grazie a questa esperienza che i ragazzi non vedono l’ora di sfondare e cavalcare nuovi palchi, anticipandoci che a breve uscirà nuova musica firmata Summit. Dunque non ci rimane che continuare a sostenere la band e aspettare con ansia la prossima canzone!

Giorgia Monteleone