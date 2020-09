Brutta avventura oggi per una pensionata 70enne impegnata in una escursione nei boschi di Madrona a Cernobbio, sulla strada che porta al Bisbino. Per cause da accertare, ha perso l’equilibrio ed è finita nel burrone dopo un volo di alcune decine di metri. Ferita e sotto choc, è stata in grado di chiedere aiuto.

L’elicottero del 118, con vigili del fuoco e Soccorso alpino, l’hanno poi recuperata. In particolare gli specialisti Saf di Como (vigili del fuoco) con l’elicottero Drago del Nucleo di Malpensa, sono stati in gradi di portare la sfortunata alle cure del personale sanitario. E’ stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Incidente attorno alle 13

