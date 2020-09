ATS Insubria, a Malpensa tamponi fino al 7 ottobre

Proseguirà fino al prossimo 7 ottobre l’attività che vede impegnata ATS Insubria, come da Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 – prorogata dal DPCM 7 settembre 2020 – che dispone per i viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta l’obbligo di segnalare l’arrivo in Italia e di sottoporsi a tampone naso-faringeo per la ricerca del virus SARS CoV-2, al momento dell’arrivo oppure nelle 48 ore successive. La medesima segnalazione vale anche come richiesta di prenotazione del tampone alle due postazioni drive-through di Varese – Via O. Rossi 9 – e di Erba in Via Trieste 17 o, in alternativa, alle ASST di riferimento nei rispettivi ambulatori.

L’Agenzia, facendo seguito alle disposizioni regionali, rammenta che, in attesa di ricevere l’esito del tampone, pur non prevedendo l’isolamento fiduciario, i cittadini sono chiamati all’adozione rigorosa di misure previste dalle normative vigenti, con particolare riferimento all’uso di mascherine, in tutti i contatti sociali, anche all’aperto, nonché alla limitazione degli spostamenti possibili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, con l’uso preferibilmente di un mezzo proprio.

«Abbiamo affrontato una grande impresa che ha dovuto superare parecchie criticità – hanno fatto sapere da ATS Insubria – e, fin dal primo giorno, sono stati consegnati ai laboratori 24.500 tamponi entro il giorno stesso di prelievo. Dopo una fase iniziale con tempi di risposta ottimali abbiamo avuto un periodo critico per i guasti alla strumentazione di alcuni dei nostri laboratori di riferimento; il successivo smistamento dei tamponi ad altri Laboratori accreditati da Regione Lombardia ha consentito di rientrare nello standard previsto delle 48 ore».

ATS Insubria, in collaborazione con le ASST e la Protezione Civile, ha attivato 8 postazioni per accettazione e rilascio etichette per tamponi con il coinvolgimento di oltre 20 persone del comparto amministrativo, con più di 30 tra medici e infermieri che, dal 19 agosto, stanno effettuando turni 7 giorni su 7.

Questi i dati relativi ai tamponi effettuati a Malpensa dal 19 agosto al 10 settembre: