Il saluto della preside, Silvana Campisano, arriva con un bel video, figlio dei tempi ovviamente. E la dirigente scolastica del Caio Plinio di Como spiega e precisa il grande lavoro fatto da tutta la scuola – al pari di tante altre del territorio – in queste settimane. Pronti anche loro per fronteggiare l’avvio delle lezioni pur tra timori, dubbi e qualche perplessità. Mascherine e disinfettante, banchi già sistemati (tutti singoli), ma anche aule colorate da poco per dare il benvenuto agli studenti che tornano da lunedì.

Foto 3 di 3





IL VIDEO-MESSAGGIO DELLA PRESIDE

https://www.caioplinio.edu.it/noi-torniamo-a-scuola-2/

