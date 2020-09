Prefettura di Como, nuovi orari di apertura dal 14 settembre

A partire dal prossimo lunedì 14 settembre la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Como sarà aperta al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, con le seguenti modalità:

Lunedì: Sportello Unico per l’Immigrazione, Ufficio Legalizzazioni e URP, Ufficio Patenti

Mercoledì: Ufficio Polizia Amministrativa, Ufficio Cittadinanza (solo per gli utenti convocati), Ufficio Legalizzazioni e URP

Venerdì: Sportello Unico per l’Immigrazione (solo per gli utenti convocati) e Ufficio Depenalizzazione

In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19, si ricorda che le attività di ricevimento dell’utenza presso la Prefettura sono svolte, in via prioritaria, su appuntamento, con accesso consentito al singolo utente prenotato o, in alternativa, all’incaricato munito di apposita delega.

Per fissare eventuali appuntamenti o chiedere informazioni, gli interessati possono contattare l’Ufficio di riferimento avvalendosi dei numeri di telefono e degli indirizzi di posta elettronica riportati sul sito istituzionale.