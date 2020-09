E’ partita in questi giorni la sperimentazione che prevede la sosta gratuita di 30 minuti in alcune vie di Monte Olimpino e Ponte Chiasso. Lo ren de noto l’uffico stampa di Csu. Un avvio di sperimentazione che potrebbe poi essere esteso anche in altre parti della città

CSU ha sostituito i parcometri nelle vie interessate installando modelli di ultima generazione dotati di tastierino per l’inserimento della targa e adesivi esplicativi. Con i nuovi parcometri sarà inoltre possibile pagare la sosta con carta di credito.

