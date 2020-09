Il Festival di Parco Tittoni Desio, iniziato il 26 giugno, giunge al capolinea di questa difficile edizione, che da un lato ricorderemo per le restrizioni dovute alla normativa anti Covid, dall’altro perché ha permesso di sperimentare un nuovo modo di fare intrattenimento, più raccolto e raffinato.

Con l’ultimo weekend “il Tittoni” regala tre serate speciali: l’omaggio a Chris Cornell, i suoni indie dei misteriosi “Legno” e il folk rock medievale di Feudalesimo e Libertà, un concentrato di musica folk rock che propone canti satirici in stile neo-medievale. Nato sui social nel 2012, Feudalesimo e Libertà è stato tra i precursori di un nuovo modo di fare satira e umorismo sul web: un finto partito politico che propone soluzioni feudali – spesso contraddittorie e volutamente enfatizzate – a problematiche odierne. Un gioco di ruolo nel quale i “sodali” di FEL sono quotidianamente coinvolti grazie all’utilizzo dell’ormai tipico linguaggio “neo-volgare” e all’universo dove i cliché tipici del “medioevo” vengono valorizzati per evidenziare gli eccessi e le incongruenze politiche o di costume dei nostri tempi.

Piatto forte del fine settimana il live di sabato con Legno (ingresso costa 10 euro + diritti di prevendita), la band misteriosa nata nel 2018 che vanta centinaia di migliaia di stream ovunque e presenza fissa nelle playlist di Spotify con un sorprendente album di debutto dal titolo “Titolo album”. Progetto indipendente firmato dall’etichetta milanese Matilde Dischi, il duo ha volutamente coperto il volto con l’intento di creare un nuovo personaggio, sulla scia dei supereroi, della musica indie/pop italiana.

Foto 2 di 2



Dopo un paio di singoli che li hanno fatti conoscere con “Instagrammare” che cita esplicitamente la hit “In alto mare” di Loredana Bertè, i Legno si sono candidati al tormentone dell’estate alternativo ai tanti brani pseudo latini che popolano radio e internet

Venerdì 11 settembre

The day I tried to live. Omaggio a Chris Cornell

> Orari: dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 21.30.

> Ingresso 7€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Sabato 12 settembre

Legno. Sunset session

> Orari: dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 20.30.

> Ingresso 10€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Domenica 13 settembre

BardoMagno. Feudalesimo e libertà

> Orari: dalle 18.00 alla 1.00. Inizio concerto ore 21.00.

> Ingresso 10€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

In apertura Gabriele Lepre.