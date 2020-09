Strada chiusa, disagi e rallentamenti in tutta la zona. Pomeriggio difficile per il traffico a Como in zona via Cadorna dove durante alcuni lavori per la posa di cavi, una ruspa ha tranciato un tubo del gas metano provocando una importante usita. Una squadra di pompieri di Como, insieme con i responsabili dell’azienda gestore della rete cittadina, si è occupata della messa in sicurezza. Interruzione per diverse ore nell’erogazione di metano in tutta la zona