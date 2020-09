Si riparte prima degli uomini. E già questo è un motivo di vanto ed orgoglio. IL campionato di calcio femminile si rimette in modo da domenica prossima (12 settembre). Prima gara del campionato la trasferta – ricca di insidie anche se appare abbordabile – sul campo del Perugia. In campo domenica alle 15 con – ecco la novità confermata in queste ore – la possibilità di seguire in tutte le sfide le ragazze di mister Pablo sulle frequenze di CiaoComo Radio (Fm 89,4) oppure tramite App (da scaricare gratuitamente da Apple Store). Oppure ancora la diretta che si può seguire on line sul nostro sito www.ciaocomo.it.

Oggi è venuto da noi, in redazione, mister Wergifker, il tecnico argentino della Riozzese Como, nuovo progetto voluto da Stefano Verga, iol presidente. Che (video qui sopra) non ha nascosto le sue ambizioni e velleità per questo torneo cadetto. Punta forte e diretto alla serie A. A supporto, come detto, anche gli aggiornamenti in diretta radio da CiaoComo da tutta Italia. Si parte da Petrugia, domenica prossima il debutto in casa (campo di POntelambro) contro la Roma, una delle più accreditate per il successo finale.

