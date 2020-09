I Five Quarters chiudono alla grande il Blevio Summer Festival

Domani, sabato 12 settembre ore 21, i Five Quarters chiuderenno un Blevio Summer Festival anomalo, “spezzatino” lo chiamerebbero se si trattasse di calcio, “limited edition” hanno scelto gli organizzatori, tre concerti lontani un d’allatro come a distanza deve stare il pubblico in questa Covid-era. Putroppo è andata così, ma a voler guardare il lato buono delle cose, le occasioni per passare del good time in un posto bello come la frazione Girola di Blevio, direttamente sul lago, si sono moltiplicate per tre: a luglio Fabio Treves Blues Band, agsto con i Sulutumana e settembre al suono dei Five Quarters.

La giovane band comasca torna live sul palco di Blevio dopo la partecipazione allo scorso X-Factor e il lungo periodo del lockdown (durante il quale hanno preso parte al progetto Como è Live house concert di Ciaocomo radio), con qualche novità. un album nuovo da presentare, ma sempre lo stesso sound: trascinante, esplosivo, joyfulness.

Nello scegliere il programma del Summer Festival di quest’anno, la Proloco di Blevio con la direzione artistica di Music For Green Events ed il patrocinio del Comune di Blevio, non potevano scegliere finale migliore. Per chiudere l’estate bisogna fare un gran falò sulla spiaggia e i Five Quarters sono i fiammiferi giusti per accenderlo.

Fuor di metafora è importante osservare le precauzioni che gli organizzatori hanno previsto per la sicurezza di tutti, ad iniziare dalla prenotazione obbligatoria

Qui il link per i biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-five-quarters-blevio-summer-festival-limited-edition-117025026003

Inizio concerto ore 21:15 (presentarsi all’ingresso indicativamente 40 minuti prima dell’inizio dell’evento.In caso di maltempo il concerto sarà rimandato a data da destinarsi.Per maggiori informazioni: 345 439 3966 oppure info@musicforgreen.it

I Five Quarters sono TOMMASO IMPERIALI alla voce e chitarra – GIOVANNI ELLI alla chitarra – RICCARDO CAPPI alla batteria – TOMMASO ROSCIO al sax – FEDERICO GEMIGNANI alle tastiere – LEONARDO RUGGERI al basso – DIEGO ALBONICO alla tromba – SIMEON CACCIA al trombone

L’energia del live e il groove trascinante sono gli ingredienti per dare vita a un’esplosiva miscela di blues, funky e rock ‘n’ roll. Nonostante la giovane età la band può vantare numerose esibizioni in prestigiosi locali e festival di Lombardia e Nord Italia

Nel 2018 i Five vincono il contest nazionale Obiettivo Bluesin e si esibiscono sul main stage del Pistoia blues festival, in apertura a Billy F.Gibbons & Supersonic Blues Machine. Nei mesi seguenti la band rilascia due Ep (Early To Go Home e Let The Story Begin) e prosegue con i live (oltre 100 date in due anni) durante i quali si crea un rapporto sempre più bello con un pubblico sempre più numeroso. La band è reduce dal successo delle ultime due edizioni di Atomica.

Le musiche dei Five Quarters sono state inserite nella colonna sonora della serie Tv RAI “Ognuno è perfetto”, andata in onda a dicembre 2019.

I Five Quarters partecipano all’edizione 2019 di XFactor raccogliendo 3 pareri positivi su 4 giudici.

Nell’aprile 2020 la band ha pubblicato il primo inedito in italiano “Storie Nuove”, primo brano di un nuovo album in fase di registrazione.

Il sound caratteristico della band è il frutto di diverse influenze. Dal blues del chitarrista e cantante Tommaso Imperiali, allievo di Alex Gariazzo (Treves Blues Band), alla formazione classica del tastierista Federico Gemignani (diplomato al Conservatorio), alla militanza in big band locali della sezione fiati.