Fiera di Sant’Abbondio, si recupera domenica 13 settembre

Dopo l’annullamento del 30 agosto per maltempo, sarà recuperata domenica 13 settembre la Fiera di Sant’Abbondio, la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune di Como per festeggiare il santo patrono cittadino, la cui ricorrenza si celebra il 31 agosto.

L’edizione 2020 si svolgerà in una forma inedita a causa del Covid e delle misure tutt’ora in vigore per il contenimento dei contagi, ma sarà comunque un’occasione di festa e incontro per tutti i comaschi.

Gli eventi in programma il 13 settembre:

MOSTRA ZOOTECNICA

Dalle ore 8 alle ore 13, la mostra zootecnica sarà allestita in Viale Cattaneo (tra via Diaz e via Volta).

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Alle ore 18, a Palazzo Cernezzi, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso (in forma ristretta a causa delle attuale disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19).

MERCATO AGRICOLO

Il mercato agricolo, a cura di Coldiretti e Comac (Consorzio Mercato Agricoltori Comaschi) avrà luogo dalle ore 10 alle ore 18 in Viale Battisti (da via Carducci a Porta Torre) e in Viale Cattaneo (da Porta Torre a via Diaz).

DEGUSTAZIONE D’ASPORTO

Dalle ore 10 alle ore 18 in Viale Battisti (da via Carducci a Porta Torre) a cura di Kilometro Lariano Tipico – I produttori in cucina, un’iniziativa di Slow Food Como in collaborazione con Agriturismo Guarisco di Cavallasca.

Saranno disponibili all’asporto, in esclusiva per la fiera, piatti della tradizione locale reinterpretati dalla giovane cuoca comasca Benedetta Briccola con i prodotti dell’azienda dell’imprenditore agricolo Pietro Agostinelli e di altre realtà della filiera lariana. Il ricavato sarà devoluto all’allestimento di un orto didattico presso una scuola di Como.

Menu e prezzi:

Parmigiana & semuda 8€

Mortadella di fegato, crostone di polenta e fichi 8€

Orzotto con zincarlin, zucchine e pomodori confit 7€

Luganiga in umido con polenta 8€

Miascia 4€

Cutizza e frutti di bosco 4€

Durante l’intera giornata sarà allestita un’esposizione di prodotti orticoli. Sarà organizzato un incontro con i giovani produttori e si potrà assistere a momenti divulgativi sull’idea Slow Food legata all’agricoltura equa e sostenibile, favorevole alla biodiversità.