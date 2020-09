Fabiana Ferraro, 22 anni di Lipomo, professione modella per la maison Hugo Boss, è una delle candidate a diventare la Miss Mondo per l’Italia nella finalissima che si terrà a inizio dicembre in Salento. Appuntamento slittato più avanti del previsto per i risvolti dell’epidemia Covid-19.

Un’attesa che allunga di un po’ il lungo percorso di Fabiana iniziato nel lockdown quando, in modo del tutto inusuale, le selezioni per ricercare la Miss Mondo 2020 per l’Italia, sono state fatte con sfilate online. Poi. però, le ragazze si sono ritrovate per le finali provinciali e, infine, regionali a Dervio dove la giuria ha eletto Miss Mondo Lombardia, Melania Ferraro varesina, e deciso le rappresentanti lombarde che andranno a Gallipoli in dicembre: Rebecca Gaddi di Como, Lara Mazzucotelli di Longone al Segrino che abbiamo incontrato al Lido del Segrino e Fabiana Ferraro sono le comasche in concorso.

Fabiana. bella ragazza mediterranea, è molto legata a Napoli, città d’origine dei suoi famigliari e nella quale torna spesso per qualche giorno di vacanza come successo ad agosto, e per trovare parenti e amici. Ventitre anni da compiere tra pochi giorni, un diploma in ragioneria presso l’ I.S.I.S. “G.D. Romagnosi” di Erba in tasca, ma Fabiana ha anche frequentato il Liceo Sportivo Michelangelo di Como e praticato danza a livello agonistico. Dal 2018 lavora stabilmente come modella e fitness model per Hugo Boss che ha sede in Canton Ticino e nel suo curriculum ci sono anche partecipazioni a diversi programmi televisivi. Lavorare in televisione sarebbe il suo traguardo, anche se con molto pragmatismo dice che, se le cose non dovessero andare in quel verso, sarebeb pronta a mettere a frutto la sua preparazione in materie amministrative.

Abbiamo incontrato Fabiana Ferraro alla Terrazza 125 Miamilaryo di Brienno e ci ha raccontato il suo percorso verso la finale di Miss Italia di dicembre, il suo presente e, qualcosina, anche del suo futuro. Per saperne di più su “Fabi” questo è il suo profilo facebook