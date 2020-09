Borgo Vico Vecchia, primo weekend di chiusura al traffico

Prenderà il via nelle serate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle ore 19 alle ore 24, il primo weekend di pedonalizzazione di via Borgo Vico vecchia (da piazzale Santa Teresa a via Tokamachi) e di organizzazione di alcuni appuntamenti a cura di Borgo Vico Street e Confesercenti, un’iniziativa nasta dal dialogo di esercenti e residenti con il Comune di Como e l’assessore al Commercio Marco Butti. La pedonalizzazione della via, per tre serate consecutive, ha l’obiettivo di far conoscere la zona consentendo di apprezzarne le peculiarità storiche-artistiche, le proposte gastronomiche e le attività che la popolano rendendola unica: da tanti anni chi la vive e la ama ne chiedeva la sua valorizzazione. Non si è voluto fare un intrattenimento che tenesse le persone sulla strada, ma piccole proposte per una conoscenza più intima e autentica: per cogliere il lato pittorico del vecchio Borgo, nella giornata di sabato, sono stati invitati degli artisti selezionati per ritrarre gli scorci pittoreschi della via. Al termine della giornata ci sarà una mostra e una giuria, presieduta da Sergio Gaddi, decreterà i vincitori.

Questi gli eventi in programma:

Lungo tutta la via Borgo Vico “vecchia”

Nella giornata di sabato 12 settembre, l’Associazione Borgovico Street, in collaborazione con l’associazione Giosuè Carducci, organizzerà il primo concorso di pittura estemporanea/contemporanea con soggetto “il vecchio Borgo Vico”. Ne seguirà una mostra di tutte le opere presso il Birrivico e successivamente ci sarà la premiazione.

Bottega d’Arte Ester Negretti, via Borgo Vico 82

Il compositore Alessandro Lamantea, professore del Conservatorio, ha creato alcune sonorizzazioni multimediali elettroacustiche con il supporto tecnico di Maurizio Camponovo Audiovisivi, per dialogare con le opere di Negretti in una installazione audiovisiva.

Confezioni Borello, via Borgo Vico 90

Overdrive inaugurerà la sua apertura dalle ore 18.30 di sabato 12, con giochi a premi e ruota della fortuna.

Birrivico, via Borgo Vico 28

Il Birrivico approfitterà della chiusura del week end per festeggiare il suo decimo compleanno. “Faremo una selezione di birre artigianali che hanno avuto un significato particolare per la nostra storia e la nostra crescita! in più in spina, oltre alle birre troverete i nostri Beercocktail che potrete gustarvi al tavolo oppure portarveli a casa nelle nostre splendide lattine!!!” Gradita la prenotazione sulla pagina Facebook del Birrivico.

Pasticceria Regina, via Borgo Vico 19

Regina gelato, sweets e coffee – Pasticceria artigianale, gelateria e caffetteria – Proporrà deliziosi aperitivi con degustazione delle loro golosità.

Ali Olii, via Borgo Vico 88

Domenica 13 apertura speciale con un menu ad hoc: paella di carne e verdure, 1\2 litro di sangria e crema catalana. 50€ per 2 persone. gradita prenotazione

Chiesa Evangelica, via Borgo Vico 22

Fuori dalle porte della Chiesa una proposta di letteratura cristiana e un banco con marmellate in vendita a sostegno di progetti in Brukina Faso. E in più, dei palloncini accompagnati da una storia a fumetti stampata su carta da donare ai bambini che passeranno di li.

Pastificio Gilio, via Borgo Vico 107

Il Pastificio Gilio, oltre alle loro classiche proposte di pasta fresca, ravioli e gastronomia, sabato sera proporrà pizzoccheri dalle 20 alle 21.

Art Company, via Borgo Vico 163

L’inizio del mondo: una mostra collettiva curata da Roberto Borghi dedicata a Constantin Brancusi, fino al 25 settembre

I successivi weekend di chiusura saranno quelli del 25-26-27 settembre e 23-24-25 ottobre.