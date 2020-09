Tutti esploratori per Bio Blitz Lombardia. Sabato con i naturalisti al Parco Spina Verde

Dopo il successo per il Bioblitz Lombardia da casa mia, l’iniziativa che a metà maggio si era svola a distanza per l’emergenza sanitaria, sabato e domenica torna in Lombardia BioBlitz, l’evento di educazione naturalistica e scientifica delle aree protette regionali giunto alla quinta edizione. Per il 12 e 13 settembre, regione Lombardia e Area Parchi, in collaborazione con Parco Regionale Spina Verde ripropone una due giorni all’insegna dell’ambiente. Si partecipa inviando attraverso una piattaforma o app dedicata, foto o registrazioni audio effettuate nei giorni dell’iniziativa.

In particolare sabato 12 settembre, nel Parco della Spina Verde, saranno presenti tre naturalisti, Andrea Pasetti, Livia Fargnoli e Vincenzo Perin, con cui monitorare uccelli, cervidi, anfibi, flora e fauna.

Chi può partecipare?

Tutti i cittadini che amano la Natura: adulti, bambini, giovani universitari, appassionati e curiosi.

Più siamo, più osservazioni raccogliamo, aiutando i naturalisti dei Parchi ad arricchire l’Osservatorio della Biodiversità di Regione Lombardia!

Cosa osservare?

Si potranno osservare erbe, fiori spontanei, rettili, anfibi, insetti…l’importante che la foto o l’audio inviati siano di una specie selvatica osservata all’interno del territorio delle Aree Protette di Lombardia.

Quando?

Potrai scattare foto o registrare audio solamente nelle 48 ore del Bioblitz: fatti affascinare dalla Natura al crepuscolo, all’alba e anche di notte! Dove: ritrovo presso la Chiesa dei Pittori, via alla Torre, località Cavallasca – San Fermo della Battaglia

L’iscrizione al Bioblitz è gratuita ma obbligatoria accedendo da www.areaparchi.it/bioblitz.php

Il programma sarà svolto nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Verranno formati gruppi ridotti onde evitare assembramenti. Due gli accorgimenti da seguire per i partecipanti: la prima e quella di non recare disturbo alle specie che si fotografano e la seconda, quella di fotografare soggetti appartenenti a specie selvatiche e non domestiche o coltivate. Info e iscrizioni: Andrea Pasetti, andrea.pasetti87@gmail.com – 3387341159

piattaforma del progetto attraverso la pagina Internet inaturalist.org, o mediante l’ appINaturalist per smartphone, disponibile per diversi sistemi operativi. Per chi non avrà modo di partecipare agli eventi in Spina Verde, Bio Blitz Lombardia si può praticare in qualsiasi area naturalistica diventando esploratori di biodiversità. E’ un’attività che possono fare tutti, ma è necessario iscriversi gratuitamente alladel progetto attraverso la pagina Internet, o mediante l’per smartphone, disponibile per diversi sistemi operativi.