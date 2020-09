Scontro tra due auto – abbastanza violento raccontano i testimoni – questo pomeriggio alle 17,30 in viale Lombardia a Mirabello di Cantù. I due conducenti, pensionati di 64 e 66 anni rispettivamente, sono rimasti feriti in modo non grave. Ne ha risentito, però, la circolazione della zona, rimasta bloccata a lungo per permettere i soccorsi. In posto i pompieri, ma anche il personale 118 ed i carabinieri per i rilievi di rito.

