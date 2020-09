Non solo l’arresto del giovane rapper comasco Sciglio Mc per spaccio di droga. Ma nei guai finisce anche l’amico che è stato denunciato a piede libero: era con il rapper quando la polizia, squadra Mobile, è entrata nella pizzeria da asporto di Cavallasca. Oggi, nel frattempo, la Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Como ha notificato al titolare della Pizzeria “Pizza e Follie” di Cavallasca il provvedimento emesso dal Questore di Como ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con sospensione della licenza e contestuale chiusura dell’esercizio commerciale per giorni 15.

Nell’ambito dell’attività messa in atto dalla Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa, sempre oggi con la collaborazione della polizia locale di San Fermo si è data esecuzione al provvedimento a firma del Questore di Como, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con la sospensione della licenza e contestuale chiusura dell’esercizio commerciale per giorni 15, dell’esercizio pubblico “La Chicchera” di San Fermo della Battaglia. Il provvedimento, da quanto fa sapere la Questura, è scaturito a seguito di fatti incompatibili con l’ordinato svolgimento del vivere sociale e della sicurezza pubblica, avvenuti all’interno del locale e nelle immediate vicinanze, nonché di disturbo dell’occupazione o del riposo delle persone. Il provvedimento in questione ha finalità preventive precisa la Polizia e prescinde da qualsiasi colpa della titolare del pubblico esercizio, essendo rivolto in primis alla tutela della sicurezza dei cittadini.