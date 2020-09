Chiara e Giorgio vivono da anni alle Azzorre. Con la mamma Cristina, anche lei volata lì da tempo, segueno con costanza e passione i nostri aggiornamenti sul Covid, sull’emergenza sanitaria e le dirette su vari argomenti. Una delle più gettonate quella con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Anche la puntata di ieri è stata seguita da questi comaschi che da tempo si sono trasfeiti in questa bellissima isola del Portogallo dove gestiscono anche un ristorante pizzeria con specialità italiane. L’intenzione è quella di portare anche un tocco Made in Como.

Ma intanto Chiara e Giorgio, intervistati da un giornale della zona, hanno rilanciato il turismo italiano (foto allegate le pagine). Hanno ben spiegato che l’epidemia e’ tenuta sotto controllo e che non devono avere paura dei turisti italiani….E che settimanalmente la mamma si tiene aggiornata tramite Ciao Como dove gentilmente e’ ospite il presidente del consiglio regionale Fermi. Insomma, una indiretta promozione per chi arriva dall’Italia e non deve essere visto con timore.

In questo 2020, però, anche alle Azzorre, autentico paradiso di surf e mare, la situazione non è delle migliori. Pochi turisti anche dall’Italia non solo dal resto dell’Europa.

