Un solo battito d’ali per prendere quota poi solo il vento e le correnti ascensionali a sostenere il volo della poiana di Harris sopra il lago di Como. Secoli di evoluzione hanno dato a questi uccelli nozioni di volo che un top gun al confronto è un pivellino. Detta anche falco lupo, la poiana di Harris,rapace americano di basso volo, che negli ultimi anni sta avendo una notevole fama nel mondo della falconeria, per la caccia può partire da un appostamento, esempio un albero o una roccia, oppure dal volo esplorativo per cercare le prede.

La fotografa Ilaria Provenzi ha fissato in una strepitosa sequenza, il volo della poiana dal castello di Vezio, sopra Varenna, fin quasi a Bellagio e ritorno. Uno spettacolo!

