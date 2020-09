TeatroGruppo Popolare si appresta ad iniziare i corsi teatrali per bambini ed adulti in questo anno difficile per il teatro, ma con una consapevolezza ancor maggiore che l’arte e la cultura in genere sono un servizio per la comunità, convinzione confermata dal contributo economico che il Ministero ha riconosciuto alla compagnia comasca per il lavoro svolto durante il periodo della quarantena. Un riconoscimento che rafforza la convinzione della Compagnia nell’intendere il teatro Quanto siano necessari al vivere nella società le espressioni dell’animo e della mente umani lo ha testimoniato il fatto che dai balconi la gente si è tenuta legata attraverso il canto e non le discussioni sul Pil.

In questo senso TeatroGruppo Popolare reagisce e agisce alla depressione culturale con le sue consuete modalità da un lato e progettandone delle nuove dall’altro. I corsi teatrali che avranno come di prammatica inizio con il mese di ottobre, rivolti a bambini, ragazzi, adulti e anziani, terranno ovviamente conto delle direttive ministeriali in termini di sicurezza e nello stesso tempo adempiranno al compito di socializzazione proprio del teatro; sono prevedibili anche incontri online per prepararsi a fronteggiare un’eventuale emergenza e anche per contaminare le modalità ortodosse con nuovi mezzi che la contemporaneità mette a disposizione. I gruppi saranno contenuti nel numero massimo di 10 persone.

Foto 2 di 2



Per quanto riguarda gli adulti è prevista, come da svariati anni a questa parte, una settimana di teatro gratuito per chiunque voglia approcciare la materia e curiosare nel mondo della recitazione. La settimana è quella che va da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, dalle ore 21.00 alle ore 23.00. I prenotati dovranno essere dotati di mascherina e calze antiscivolo.

Le lezioni di prova dedicate ai più giovani saranno invece giovedì 17 settembre dalle 15.00 alle 17.00 per i ragazzi dai 15 ai 18 anni e dalle 17.30 alle 19.00 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni; sabato 19 settembre dalle 16.00 alle 16.30 per i bambini dai 3 ai 5 anni e dalle 17.00 alle 18.00 per i bambini dai 6 ai 10 anni.

La sede dei corsi è la Piccola Accademia in via Castellini, 7 Como

Questo il calendario delle attività laboratoriali annuali previste, da ottobre 2020 a giugno 2021:

Bambini 3-5 anni: lunedì ore 16,00/16,30

Bambini 6-10 anni: I gruppo lunedì ore 17,00/18,30 – II gruppo mercoledì 17,00/18,30

Ragazzi 11/14 anni: giovedì 17,15/18,45

Giovani 15/18 anni: giovedì ore 15,00/17,00

Adulti I anno: I gruppo lunedì, ore 19,00/20,45 – II gruppo lunedì ore 21,00/22,45

Over 60: martedì ore 16,00/17,30

Laboratorio scrittura teatrale: venerdì ore 18,00/20,00

Per informazioni e prenotazioni: www.teatrogruppopopolare.it; info@teatrogruppopopolare.it; corsi adulti 3476196431; corsi bambini e ragazzi 3493326423-3387985708