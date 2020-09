Grande spavento questa sera dopo le 21 in via Repubblica ad Albese con Cassano. Spiegamento di pompieri da Como ed Erba su segnalazione di un residente della palazzina a tre piani, preoccupato per il fumo che vedeva uscire da una finestra. I pompieri hanno fatto evacuare la palazzina per poi intervenire. Il principio di incendio, causato da un probabile cortocircuito di una lavastoviglie, è stato prontamente domato. Danni contenuti, nessun ferito. I residenti sono poi rientrati nei loro appartamenti.

