C’è una seconda vittima – il fidanzato di Senna Comasco, 24enne anche lui – nello spaventoso incidente di ieri sera a Como (territorio cittadino anche se al confine tra Casnate, zona industriale, e Senna Comasco. Il giovane che era alla guida della Panda finita fuori strada – e schiantatasi contro un albero prima di incendiarsi – è deceduto nelle ultime ore in ospedale a Varese dove è stato portato d’urgenza ieri sera. Una disperata corsa in ospedale per cercare di salvargli la vita, ma non è stato possibile.

La ragazza che era al suo fianco – 24enne di Grandate – è deceduta sul colpo. Lo spaventodso impatto e le fiamme successive non hanno concesso scampo alla ragazza. Sul posto presenti la Croce Azzurra di Como, la Croce Verde di Fino Mornasco e l’elisoccorso di Como con i pompieri. L’elicottero ha trasportato d’urgenza il ragazzo a Varese dove è deceduto nella notte.