Conto alla rovescia per il consueto appuntamento dedicato agli scafi d’epoca e classici, che si svolgerà il prossimo 12 settembre nella suggestiva cornice dell’Hotel Villa d’Este grazie alla collaborazione con ASDEC, Associazione Scafi d’Epoca e Classici – Registro Storico Nautico, che ha come scopo quello di preservare e divulgare l’interesse e la cultura per questo tipo di imbarcazioni attraverso l’impegno dei suoi soci, veri e propri appassionati ed entusiasti.

La prossima edizione del raduno intende celebrare il lago di Como e le sue eccellenze, riconosciute ed apprezzate in tutto il mondo, tra cui spicca l’ospitalità di alto livello – di cui l’Hotel Villa d’Este rappresenta il fiore all’occhiello – e l’antica tradizione nautica, un patrimonio unico tramandato di generazione in generazione. Il savoir faire artigianale lariano continua a dare grande prestigio a tutta la nautica italiana, grazie anche all’impegno dei cantieri di riparo e restauro presenti sul lago, abili nel prendersi cura di questi capolavori.

Nel corso della sua affascinante storia, l’Hotel Villa d’Este ha ospitato presso i propri pontili imbarcazioni iconiche e straordinarie, che, a distanza di anni, ritornano in tutto il loro splendore, portando con sé uno charme intramontabile; un invito a rivivere la dolce vita e ad apprezzare una bellezza senza tempo.

“Siamo molto lieti di ospitare un appuntamento così significativo per il nostro lago, che ne valorizza l’impareggiabile fascino. Ammirare queste imbarcazioni, vere e proprie opere d’arte, ritornare presso quei pontili che le videro protagoniste più di settanta anni fa, è un’esperienza eccezionale, che può accadere solo qui a Villa d’Este”, dichiara il Dottor Giuseppe Fontana, Presidente del Gruppo Villa d’Este.

Il Signor Danilo Zucchetti, Direttore Generale del Gruppo Villa d’Este, aggiunge: “Questo raduno racconta la relazione speciale tra Villa d’Este e il lago di Como, indissolubile ed eternamente elegante”.

Come segno tangibile della passione verso ciò che ha segnato un’epoca, l’Hotel Villa d’Este annovera nella sua collezione privata tre imbarcazioni iscritte al registro storico nautico ASDEC, ognuna delle quali così unica e speciale: una “Lucia a remi” del 1971, costruita dal Cantiere Riva di Laglio; un “Abbate Villa d’Este Super” del 1961 e una “Vaporina Cranchi” del 1960.

Questi tre incantevoli esemplari saranno tra i protagonisti della giornata, che vedrà le barche partecipanti partire da Bellagio alla volta di Cernobbio, navigando vicino a capolavori architettonici come la Villa del Balbianello, per passare poi in parata davanti all’hotel Villa d’Este, dove saranno ormeggiate per essere ammirate in tutta la loro bellezza.

“Il Lago di Como, con i suoi scorci che incantano il mondo, è ancora più affascinante se visto da una barca, specialmente se è una barca che ha una storia da raccontare, fatta di passione e dedizione, tradizione e talento. Dobbiamo valorizzare e salvaguardare l’eredità culturale della nautica italiana e lariana in particolare”, afferma Fabio Malcovati, Presidente di ASDEC.