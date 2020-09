Il tartufo bianco pregiato: la guida completa

Cercare il tartufo bianco con l’ausilio di un cane è decisamente più facile. Chi si dedica a questa operazione ha dimostrato di preferire, nella maggioranza dei casi, i cani di taglia media: questi si muovono in maniera agevole tra le siepi e i rovi, e non hanno problemi a trovare nemmeno i funghi più piccoli e nascosti.

Nella classifica delle razze più popolari in quest’ambito si collocano ai primi posti il Setter, il Pointer, lo Spinone e soprattutto il Lagotto. Senza tralasciare, naturalmente, i meticci più agili.

Stagionalità e conservazione

Il Tuber Magnatum Pico matura prevalentemente tra il mese di settembre e quello di dicembre; in Piemonte la raccolta si effettua tra il 21 settembre e il 31 gennaio.

La cosa migliore, come insegnano i professionisti del settore culinario, è mangiare subito il tartufo bianco per godere appieno del suo sapore vagamente piccante e del profumo intenso. In alternativa, lo si può conservare per pochi giorni – non più di 4 o 5 – nella carta assorbente umida. L’importante è pulirlo con un panno appena bagnato, assolutamente non con l’acqua, e tagliarlo con strumenti appositi come gli affetta-tartufi.

Il tartufo bianco fa bene!

Lo hanno dichiarato numerosi nutrizionisti: il Tuber Magnatum Pico, oltre a essere delizioso, è anche benefico per l’organismo. È ricco di proteine e fibre, nonché di sali minerali come il fosforo, il calcio e il magnesio. In compenso, la quantità di grassi è davvero esigua.

I possibili utilizzi di questo alimento sono tantissimi, e vanno dai risotti ai tagliolini, dai ravioli ai taglieri di formaggi. Per non parlare della polenta, delle insalate e delle salse che guarniscono la carne cruda.

Per quanto riguarda i vini da abbinare, le preferenze degli italiani si orientano verso i rossi piemontesi (Barolo, Barbera, Albugnano) e verso i bianchi di media struttura. Gli amanti dell’originalità in cucina lo prediligono in compagnia di una flûte di champagne.

Tartufo bianco ed eventi

Esiste un’autentica cultura del Tuber Magnatum Pico, che si esplica in una serie di manifestazioni che celebrano questo fungo tanto prezioso.

Un esempio su tutti è la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, in provincia di Cuneo. Altrettanto famosa è la Fiera di Acqualagna, a Pesaro e Urbino: le sue degustazioni guidate sono rinomate in tutta la penisola!