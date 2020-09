Una ragazza deceduta sul colpo, un amico in condizioni disperate. E’ lo spaventoso bilancio di un incidente avvenuto questa sera attorno alle 22 a Casnate in via Socrate.Una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano i due giovani, è finita fuori strada e ha preso fuoco dalle prime info.

Foto 2 di 2



Secondo la ricostruzione la vettura, all’altezza di una curva in discesa nella zona del rondò tra via Albate da una parte e via Roma dall’altra, è finita dritta in un piccolo fossato ai lati della strada. Cause da accertare. Poi l’incendio ed il rogo che i pompieri hanno provato a domare pochi minuti dopo. La ragazza sarebbe rimasta bloccata all’interno, intrappolata tra le fiamme.