Una doppia segnalazione arriva dalla zona di Albate in queste ore. I nostri lettori, tra cui Oscar Bagnolati, ci mettono in evidenza – con tanto di foto a corollario – due situazioni che definiscono molto critiche e per le quali hanno già interessato anche il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi e Tony Marelli. Tutti impegnati per cercare di sollecitare il comune ad intervenire il più presto possibile.

Ecco il dettaglio delle criticità evidenziate: il canale vicino al curvone per Trecallo pieno di erbacce e da sistemare per evitare possibili esondazioni in caso di precipitazioni abbondanti. E poi questa pianta (foto qui sopra) che nella zona della “polo nord” rischia di precipitare per come è messa. Sotto, come si può notare, ci sono case ed auto. Il rischio, in effetti, sembra da non sottovalutare affatto.