Uno spot realizzato in anteprima ed esclusiva su RaiPlay Vincenzo Nibali incontra i grandi protagonisti del ciclismo italiano in un viaggio immaginario nella storia del Giro. Un filnato molto bello e suggestivo con il campione siciliano che da anni ormai abita da queste parti e si allena in Valle d’Intelvi. E proprio qui – in zona Alpe Grande ed Orimento – Nibali ha pedalato per incontrare idealmente i grandissimi del ciclismo internazionale. Da Gimondi a Pantani, da Moser ad Indurain per finire alla storica accoppiata Coppi e Bartali. Tutti assieme in uno spot meraviglioso che la Rai ha diffuso in queste ore comne promo per lanciare il Giro d’Italia che in questo 2020 – eccezionalmente per via dell’emergenza Coviud, scatta ai primi di ottobre. E Nibali è il grande ed atteso protagonista e pure uno dei favoriti.

Foto 3 di 3