Mattinata con incidenti sulle strade del comasco. Uno con esito mortale, mentre il secondo – che sembrava molto grave – non ha avuto drammatiche conseguenze.

Andiamo con ordine. Aklle 6,30, sulla Lomazzo – Bizzarone all’altezza della zona della Pineta di OLgiate Comasco, un’auto si è ribaltata. Conseguenze non gravi per il conducente, un ragazzo di 29 anni che era da solo a bordo: vettura recuperata dai pompieri, cause da accertare. Traffico rallentato in zona.

Alle 9,30 a Canzo, via Monte Barzaghino, l’incidente più grave della mattinata. Purtroppo con esito mortale per la persone coinvolta dalle prime informazioni. Una 45enne del posto, da quanto si è appreso, ha sbandato con la vettura per poi finire contro un albero. Conseguenze molto serie e decesso sul posto per la donna. Resta da accertare se ha contribuito un possibile malore nello schianto. Per lei nulla da fare nonostante l’intervento di 118 e forze dell’ordine.