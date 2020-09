Sette giorni esatti e si riparte. Il via ufficiale delle lezioni, a Como e provincia, fissato per luned’ prossimo 14 settembre anche se molti istituti privati e non hanno già ripreso. Il grosso degli studenti, comunque, torna lunedì dopo il lungo lockdown per il Covid: è da fine fenbbraio che i ragazzi non sono in aula (tranne che per la maturità di giugno).

Foto 3 di 3





E le apprensioni sono tante. Riguardano in particolare i trasporti e gli ingressi nelle scuole, differenziati per evitare al massimo possibili contagi. Ma i bus restano la vera incognita: quante corse ed in che orari ? Poi le misurazioni delle temperature ed i gel disinfettanti, in aggiunta anche alle mascherine da tenere in classe. Insomma, incognite e tanti punti di domanda. Asf ha assicurato chiarimenti e dettagli nel corso dei prossimi giorni.

Oggi nel frattempo la ripresa delle scuole dell’infanzia. Noi stamane – in presa diretta – alla scuola materna di Albese tra importanti misure di attenzione ed i bimbi che sono tornati a vedere – dopo tanti mesi – le loro maestre. Ecco come è andsata stamane nel video in diretta.