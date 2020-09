La band comasca Summit approda al Teatro Ariston per le finali nazionali della 33° edizione di “Sanremo Rock & Trend Festival” in programma da oggi a sabato 12 settembre. Un’esperienza unica quella di “Sanremo Rock & Trend” per i cinque ragazzi che si sono esibiti oggi per la prima volta sfidando i migliori talenti emergenti d’Italia sulle note del loro inedito “Ma dove vai”, uscita nel marzo 2019.

Premiato come il miglior Festival Rock Europeo, Sanremo Rock ha ricevuto oltre 10.00 domande si ammissione quest’anno, ma solo le 230 migliori band e artisti selezionati nel corso degli ultimi dieci mesi, tramite selezioni capillari nell’intero territorio nazionale e anche straniero, e poi qualificatisi durante le numerose finali regionali, saranno impegnate in questi giorni a Sanremo per contendersi la vittoria dello storico Festival che è stato trampolino di lancio per numerosi artisti ora divenuti “big”, Carmen Consoli a Ligabue, tanto per fare qualche nome, ma anche per vivere i sogni di tutti i musicisti: calcare il palco della sala rossa dell’Ariston, incontrare nel backstage impresari e altri operatori del sistema musicale italiano solitamente inavvicinabili, esibirsi in diretta streming sulla pagina facebook di Sanremo Rock

Foto 3 di 3





Per Ia finalissima del 12 settembre, come gesto di solidarietà e di lutto verso tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid-19, il festival intende aprire lo spettacolo, che prevede la conduzione di Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi di RTL 102.5, con un momento di grande impatto. Al termine delle sei giornate verranno decretati i 16 Concorrenti (8 per la categoria rock e 8 per quella trend) che parteciperanno alla finalissima in cui la Giuria decreterà ì Vincitori del 33° “Sanremo Rock & Trend Festival” .

I Summit, ovvero Matteo Bianchi, Riccardo Conti, Paolo De Santis, Andrea Miccio e Tommaso Pozzetti, hanno suonato in numerose occasioni a Como e nella province vicine partecipando anche a numerosi contest musicali, l’unico album all’attivo è “Tendenze contrastanti”, ma non manca molto all’uscita di un nuovo, intanto partecipano a “Sanremo Rock & Trend” per lanciare la loro nuova canzone “Ma dove vai”

Dal comasco a “Sanremo Rock & Trend” partecipano anche I Babazuf, formazione che si ispira alle scene di film per la loro musica e ha da poco pubblicato il secondo cd “Frustrazione Postmoderna”, i Demon’s Blade e la band erbese Moriaformaspire, sempre da Erba anche Marco Asaro 40enne, fondatore e cantante de “La Finzione”, gruppo che riscosse un buon successo anni fa, ora impegnato come solista nell’incisione di un album, Mauro Pina, anche lui erbese, cantautore e polistrumentista

Sanremo Rock, è sostenuto nel suo operato da importanti istituzioni come SIAE, NUOVO IMAIE, PMI ITALIA, ASSOMUSICA, FIPI, vuole dunque da un lato con forza comunicare suo messaggio di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia e, dall’altra condividere con tutti il desiderio di vivere, espresso nello show che deve continuare.