Escursioni nella natura, mostre fotografiche, musica e falò:  weekend di fine estate a Madesimo all’insegna dell’aggregazione creativa

QUIETE – TEMPESTA – ECO-EXHIBITION & BOOT CAMP

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 – MADESIMO (SO)

Escursioni nella natura, mostre fotografiche, musica e falò: weekend di fine estate in Valchiavenna all’insegna dell’aggregazione creativa

MILANO – Settembre è senza dubbio uno dei mesi più belli per godersi il respiro della natura e il suono delle montagne. A Madesimo, la località più rinomata della Valchiavenna, PILGRIM WALKING TRUCK e AH-UM uniranno le forze e organizzeranno, sabato 12 e domenica 13 settembre, l’evento “Quiete – Tempesta” con un obiettivo comune: avvicinare le persone alla natura e alla cultura, promuovendo occasioni per condividere esperienze capaci di risvegliare le potenzialità interiori di ciascuno e stimolare le capacità di coesione sociale e, al tempo stesso, valorizzare i territori e le loro eccellenze, a cominciare da quelle gastronomiche.

“Quiete – Tempesta” sarà una due giorni da vivere nel segno delle escursioni e dei cammini lenti, ma anche del benessere psicofisico, della consapevolezza e della partecipazione, fermo restando il rispetto delle regole relative al distanziamento sociale. Ma anche una risposta alle paura e ai timori che, inevitabilmente, l’epidemia di Coronavirus ha portato con sé e un’opportunità per ritrovare fiducia e per stimolare stati d’animo positivi tra le persone. Esortandole a vivere all’aria aperta, fare passeggiate nei boschi e godere della luce naturale del sole, riducendo così lo stress e gli stati d’ansia.

Un esperto di PILGRIM WALKING TRUCK farà da guida e da riferimento a tutte le attività organizzate nel weeked, a cominciare da quelle escursionistiche, ma fornirà informazioni utili anche sulle tecniche di rilassamento e di benessere psico-fisico. Oltre alle camminate nei boschi, il programma dell’evento prevede anche diverse attività ricreative, tra cui spicca la mostra fotografica relativa all’AH-UM Milano Jazz Festival, giunto al suo ventesimo anno di vita. Allestita nel verde, questa restrospettiva sarà occasione per raccontare alcune tappe del festival più longevo del capoluogo lombardo attraverso lo sguardo dei numerosi fotografi che lo hanno documentato.

IL PROGRAMMA DI “QUIETE-TEMPESTA”, ECO-EXHIBITION & BOOT CAMP

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 9.00 – Arrivo al ristorante La Sorgente per il check-in, la registrazione e l’assegnazione del posto tenda (in alternativa al pernottamento in tenda sono disponibili posti letto in un B&B convenzionato).

10:00 – Inizio del trekking/camminata lenta alla volta del Lago Azzurro (circa due ore di marcia) insieme a Michele Gilardi della palestra Jolly Stomper, esperto di risanamento psico-fisico e allenamento muscolare. Si partirà dal ristorante La Sorgente, si attraverserà la foresta di larici e pini fino a Motta alta e, infine, si arriverà al lago.

12:30 – Presso il Lago Azzurro sarà servito il pranzo, trasportato in jeep e servito caldo dal ristorante La Sorgente. Il pranzo (facoltativo, costo 12 euro) prevede una porzione di minestrone vegetale, un frutto, una bottiglietta d’acqua e un succo di frutta.

14:00 – Di nuovo in marcia per raggiungere i casari dell’azienda agricola Barelli Gabriele, i quali mostreranno ai partecipanti come vengono realizzati i loro prodotti (Bitto, Casera, Scimudin, primo sale ma non solo), che potranno essere degustati “a millimetro zero”.

Ritorno al boot camp: nel pomeriggio sarà possibile organizzarsi liberamente o rilassarsi nelle proprie tende e intorno al falò, allietati dalla colonna sonora curata dalla crew RED SOUNDSYSTEM di Lecco.

Dalle 19:00 – Sarà possibile cenare presso il ristorante La Sorgente con un gustosissimo menù del territorio composto da pizzoccheri (o lasagne), spezzatino (o gulasch) con polenta, patate e verdure grigliate (costo: 25 euro, bevande escluse). Dopo cena, si potranno ammirare le stelle e godere, sempre intorno al falò, della musica selezionata da RED SOUNDSYSTEM e AH-UM.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Dalle 08:00 in poi – Al risveglio sarà possibile consumare la colazione presso il ristorante La Sorgente.

10:00 – Possibililtà di partecipare ad un allenamento (adatto a tutti) nel verde sotto la guida di Michele Gilardi, esperto di risanamento psico-fisico e allenamento muscolare. In alternativa, ci si potrà dedicare al riposo o fare una passeggiata in attesa del “pranzo della domenica”.

12:30 – Pranzo presso il ristorante La Sorgente: il menù include pizzoccheri valtellinesi, galletto Vallespluga alla brace (o costine), patate (o polenta). Costo: 18 euro, bevande escluse.

Nel pomeriggio ci sarà il tempo per i saluti alla stupenda valle di Madesimo, per scambiarsi i contatti e darsi appuntamento al prossimo incontro organizzato da Pilgrim Walking Track e AH-UM.

Al momento del check-in i partecipanti dovranno versare 30 euro come contributo per i seguenti servizi:

● Il posto tenda;

● Il parcheggio;

● Il trekking extrasensoriale con guida;

● L’eco-exhibition a cura di AH-UM;

● La lezione di allenamento con guida;

● La serata musicale con falò a cura di RED SOUNDSYSTEM e AH-UM.

Il pranzo, la colazione, la cena e il pernottamento in B&B convenzionato si pagano a parte.

Registrazione obbligatoria: www.pilgrimwalking.com/events/quiete-tempesta

Prenotazioni B&B e/o info sull’evento: tel. 3476972452; email: lagraficateam@gmail.com

Equipaggiamento utile per i partecipanti:

– Scarpe comode;

– Zaino;

– Tenda;

– Bastoncini da montagna;

– Felpa e giacca per la sera;

– Sacco a pelo;

– Coperta;

– Giacca impermeabile, k-way, poncho o similari;

– Maglietta e calze di ricambio;

– Borraccia

PILGRIM WALKING TRUCK nasce da un idea di Andrea Faraone con lo scopo di organizzare i boot camp, veri e propri campi di addestramento naturale, e promuovere attività di escursionismo, cammini lenti, musicoterapia ed esplorazione di territori e borghi, all’insegna dell’aggregazione creativa e della condivisione.

AH-UM, associazione diretta dal 2000 da Antonio Ribatti, opera nell’ambito della progettazione culturale e musicale, producendo esperienze creative e performative innovative, capaci di generare valore e che abbiano una connotazione etica, socialmente responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale, svolgendo un importante ruolo di sviluppatore di sinergie tra artisti, pubblico, operatori del settore e istituzioni. Numerosissimi i format e gli eventi ideati e realizzati in vent’anni di attività tra i quali ricordiamo Ah-Um Milano Jazz Festival, Parole Al Vento, Notte Lilla, Dancing On The Strings, Scuola Sonora e Dialoghi Tra Le Culture.

RED SOUNDSYSTEM è il nome della crew di dj che diffonde le sonorità targate RED (www.facebook.com/redlecco), il circolo Arci di Lecco nato con l’obiettivo di promuovere la Club Culture grazie ad una programmazione dedicata alle sonorità più “underground”, con dj set e live caratterizzati dal comune denominatore della qualità e della ricerca musicale. La crew, formata dal collettivo Mother Inc. (ideatore del progetto Red) e “amici” a rotazione, si contraddistingue per le selezioni eclettiche che attingono dalle innumerevoli sfaccettature della musica da club: Rare Grooves, Dub, Afro, World Music, Disco-Funk, Nu jazz, ed Elettronica sono gli ingredienti di questo viaggio musicale.

Il RISTORANTE LA SORGENTE, situato nella “valle dei larici d’oro, a due passi dalla Svizzera, e gestito con passione da Florio Deghi, è il luogo ideale per chi ricerca momenti da ricordare. Contornato da splendide cime ed incantevoli boschi, il locale offre ai suoi ospiti una vasta possibilità di svago e la possibilità di degustare i piatti della cucina tradizionale. La stampa inglese lo ha segnalato tra i venti migliori ristoranti di montagna dell’arco alpino, dalla Francia all’Austria, passando per l’Italia e la Svizzera.