E’ una donna di Asso, classe 1974 , la vittima dello schianto tremendo di questa mattina (dopo le 9,30) in via Monte Barzaghino a Canzo: si tratta di Raffaella Franciullo. La conferma arriva dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. La sua auto, una Panda di colore azzurro diretta verso Erba, è uscita di strada per cause da accertare schiantandosi contro gli alberi presenti. Per Raffaella, mamma di una ragazza, nessuno scampo: decesso sul colpo per le gravi ferite riportate nell’impatto. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i soccorsi e poi la rimozione della vettura, accartocciata contro gli alberi. Raffaella era da sola sulla vettura: era diretta verso il lavoro quando ha perso il controllo in uscita da una curva ed è finita fuori strada. Cause e ricostruzione in fase di verifica da parte della polizia locale di Canzo

Foto 3 di 3