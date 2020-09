Poche ore dopo il tremendo impatto contro un albero a Canzo – costato la vita ad una donna di Asso – altro incidente da brividi. E’ di quattro feriti – nessuno grave – il bilancio dell’incidente di questa sera alle 21,30 in località Fornacetta a Lurago d’Erba, poco prima del passaggio a livello che delimita il comune di Monguzzo. Impatto molto violento tra le due auto coinvolte, occupanti soccorsi da pompieri e personale del 118. Ricovero in ospedale a Erba e Cantù per due di loro. Cause da accertare. I vigili del fuoco hanno poi rimosso dalla carreggiata i due mezzi coinvolti-